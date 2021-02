Stiri pe aceeasi tema

- Azi incepe vaccinarea populației cu serul AstraZeneca, in Romania. Cine poate primi acest ser. De astazi incepe in Romania vaccinarea populației cu serul AstraZeneca, recomandat persoanelor intre 18 și 55 de ani, cu rapel la opt saptamani. In acest scop au fost deschise 180 de noi cabinete de vaccinare…

