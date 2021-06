Azi începe etapa a doua a programului Rabla pentru electrocasnice Etapa a doua a programului Rabla pentru electrocasnice demareaza vineri, dupa ora 10.00, urmand a fi generate vouchere pentru televizoare, laptopuri si tablete, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu. Bugetul alocat este de 30 de milioane de lei, iar pentru a cumpara un televizor nou se poate preda un echipament uzat din aceeasi categorie, in timp ce pentru laptopuri si tablete se poate preda la schimb fie un echipament de tip calculator personal, compus din unitate centrala si monitor, fie un alt echipament inclus in program, cu exceptia laptopurilor si tabletelor vechi. Sumele aferente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

