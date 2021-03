Stiri pe aceeasi tema

- Incep simularile pentru BAC. Azi – Limba romana. Liceenii din clasele terminale de liceu, care nu locuiesc in zone carantinate, susțin luni simularea probei scrise de limba și literatura romana a Bacalaureatului. Avand in vedere situatia pandemica creata de coronavirus, sunt mai multe reguli pe care…

- Elevii din clasele terminale de liceu, care nu locuiesc in zone carantinate, susțin, luni, simularea probei scrise de limba și literatura romana a Bacalaureatului, relateaza MEDIAFAX. Citește și: Inca o angajare CONTROVERSATA facuta de PNL: fata unui fost ștab din SRI, angajata pe post de…

- Aproximativ 7.500 de elevi din intreaga tara nu vor putea sustine, in saptamana care urmeaza, simularile pentru examenul national de Bacalaureat, a declarat, duminica seara, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. El a precizat, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca este vorba despre 78 de licee,…

- Simularea examenului de Bacalaureat 2021, clasele a XII-a și a XIII-a, incepe luni, 22 martie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Simularea examenului de Bacalaureat se desfașoara in acest an in perioada 22-25 martie. Probele din cadrul simularii naționale incep luni dimineața…

- E clar cum se vor organiza simularile. Ministerul Educației a publicat regulile de care trebuie sa se țina cont la aceste testari. Ai voie in școala pana cel tarziu la ora 8:30. Probele incep la ora 9:00, moment in care in fiecare clasa se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat.…

- Doua cazuri de Covid intr-o clasa vor duce la suspendarea orelor pentru 2 saptamani in clasa respectiva. Orele vor trece in online pentru toata școala, in cazul in care sunt cel puțin 2 cazuri de imbolnavire in mai multe clase din unitate. Același lucru se va intampla daca sunt depistați pozitiv 2 profesori…

- Cat ghinion sa ai incat sa fii rapit, apoi sa te amendeze poliția ca ai parasit carantina? Știe cum sta treaba asta un barbat din Taiwan, care s-a autoizolat acasa la un prieten, a fost confundat de recuperatori cu acesta și apoi rapit de ei. Prietenul lui le datora bani rapitorilor. Așa ca Chen a...…

- Israelul a inceput vaccinarea adolescenților cu varste cuprinse intre 16 și 18 ani. Israelul este țara care inregistreaza cea mai mare rata de vaccinare in randul populației. Deja sunt vazute efectele. Internarile in randul pacienților Covid-19 in varsta au scazut cu circa 60%. Aceasta țara a trecut…