- Bacalaureat 2022. Peste 126.000 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2022, anunța Ministerul Educației.Examenul național de bacalaureat 2022 (prima sesiune) incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor. Acestea…

- Luni, 23 mai, este prima zi de inscrieri pentru Bacalaureat 2022. Acestea se vor incheia vineri, 27 mai, cand se incheie și anul școlar pentru elevii din clasa a XII-a. Potrivit calendarului examenului de Bacalaureat 2022 stabilit de Ministerul Educației, prima proba, cea orala la Limba romana, va avea…

- Teste de antrenament Evaluare nationala 2022. Setul al doilea de teste de antrenament pentru Evaluarea Naționala din acest an a fost publicat de Ministerul Educației. Teste de antrenament Evaluare nationala 2022. Setul al doilea de teste de antrenament pentru Evaluarea Naționala din acest an a fost…