Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepand de vineri, 24 martie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii…

- Persoanele fizice se pot adresa, incepand din data de 24 martie, ora 10:00, producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii in…

- Ministerul Mediului anunta ca noile ghiduri pentru programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2023 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. „Incepand de vineri, 24 martie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor…

- Noile ghiduri pentru programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2023 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, a anunțat, miercuri seara, Ministerul Mediului. ”Incepand de vineri, 24 martie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor…

- Persoanele fizice se pot adresa, incepand din 24 martie, la ora 10:00, producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii in cadrul…

- Noile ghiduri pentru „Rabla Clasic” și „Rabla Plus”, publicate in Monitorul Oficial. Din 24 martie incep inscrierile pentru persoane fizice. Care sunt principalele schimbari. ”Incepand de vineri, 24 martie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, in vederea indeplinirii…

- ”Incepand de vineri, 24 martie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii…

- ”Incepand de vineri, 24 martie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii…