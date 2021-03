Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de investitiile din fonduri europene, operatorul de apa si canal- Compania de Apa Oltenia- mai scoate anul acesta si bani din buzunar. Valoarea investitiilor in 2021 care vor fi facute de Compania de Apa Oltenia atat in Craiova cat si in judetul Dolj si Gorj este de 9.505.500 de lei. Suma va…

- Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj va face evaluarea copiilor sub sase ani care se inscriu la pregatitoare in perioada 22 martie-27 aprilie. Pentru evaluarea psihosomatica CJRAE Dolj. Potrivit conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru copii care implinesc 6 ani dupa…

- Pe 29 martie va incepe inscrierea in clasa pregatitoare in prima etapa. In Craiova, cele mai multe clase anul acesta sunt la Colegiul National „Fratii Buzesti” . Pentru prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, parinții sau reprezentanții legali ai copiilor trebuie sa depuna cereri de inscriere…

- La nivelul judetului Dolj au fost organizate 97 de centre pentru ore remediale in programul national pilot „Scoala dupa scoala”. Inspectorul scolar general, Alexandru Gidar, a precizat insa ca dupa modificarea ordinului care reglementeaza acest program poate creste numarul centrelor de pregatire, pentru…

- Cazurile de Covid 19 sunt in crestere in randul copiilor dar si al personalului din scolile si gradinitele din Craiova si judet. De vineri, 26 februarie, si pana luni, 1 martie, au fost confirmati 11 elevi si 10 angajati din unitati scolare diferite. De altfel, si rata de infectare in Craiova a crescut.…

- Noi cazuri de Covid 19 au fost raportate de Directia de Sanatate Publica Dolj. Raportarea este valabila pentru perioada 20-22 februarie. Au fost inregistrate 11 cazuri de Covid 19 la elevi si alte 7 cazuri la cadre didactice si la angajati din scoli si gradinite. Cele mai multe cazuri de Covid 19 sunt…

- Astazi incepe cel de al doilea semestru al anului școlar 2020-2021. Indiferent de scenariul in care se afla localitatea, copiii de gradinița și elevii din invațamantul primar vor face cursuri in clase. In Dolj sunt peste 42.000 de școlari și preșcolari. Pentru ceilalți elevi, cursurile se vor face…

- Numarul mai mic de elevi din clasa a VIII-a din acest an a determinat și o scadere brusca a numarului de clase a IX-a. In Consiliul de Administrație de la ISJ Dolj de marți au fost taiate mai multe clase de invațamant teoretic și vocațional. Taierile au fost operate incluisv din oferta colegiilor craiovene.…