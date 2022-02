Stiri pe aceeasi tema

- Compania de termoficare din Timisoara, Colterm anunta ca a cheltuit banii alocati anul trecut de Guvern si solicita ca Executivul sa mai aloce bani pentru continuarea furnizarii de agent termic in municipiu. Totodata, Colterm a anunțat, luni, ca este posibil ca pe perioada noptii sa opreasca furnizarea…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care a cerut, vineri, bani de la Guvern pentru subvenția la caldura, a declarat ca sumele alocate PMB vor veni anul viitor, odata cu bugetul pe 2022. Nicușor Dan, dar și primarul Constanței, Vergil Chițac, au avut o intalnire de lucru, la Palatul Victoria,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a avut, sambata, la Guvern, o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situația din Capitala. La final, Nicușor Dan a explicat ca este nevoie ca Primaria Capitalei sa primeasca bani prin Legea Bugetului pentru anul 2022. Așa cum a obișnuit, Nicușor…

- Presedintele PNL, Florin Citu, recunoaște ca eșecul campaniei de vaccinare in Romania i se datoreaza și lui, și colegilor din Guvern. Florin Cițu a declarat, joi seara la TVR, ca in ceea ce priveste vaccinarea anti-COVID, autoritatile din Romania au fost “victimele propriului succes”. El este de parere…

- Florin Cițu a semnat, vineri, in calitate de ministru interimar al Investițiilor și Fondurilor Europene, acordul de finanțare dintre Romania și Comisia Europeana pentru PNRR. Citeva ore mai tarziu, a aparut in Monitorul Oficial decizia privind alegerea lui Cițu ca președinte al Senatului. Practic, premierul…

- Ultima ședința de Guvern a cabinetului Florin Cițu va avea loc chiar marți dupa-amiaza. Pe ordinea de zi au fost trecute urgențele – HG pentru ca data de luni, 29 noiembrie, sa fie zi libera și HG pentru modificarea starii de alerta, pentru a se putea organiza parada și festivitațile de 1 Decembrie.…

- Sambata, liderii PNL, PSD și UDMR se intalnesc pentru o noua runda de negocieri pentru formarea unui nou Guvern. Inainte de intalnirea dintre echipele de negociatori, liderii PNL și PSD s-au intalnit la sediile de partid. ”Ma intalnesc cu colegii mei sa vedem ce divergențe sunt”, a spus Marcel Ciolacu…

- Constanța va avea printre cele mai scumpe ornamente de Sarbatori din țara. Primaria orașului a decis sa dea in acest an nu mai puțin de 1 milion de euro pentru iluminatul festiv. In urma cu un an primarul liberal Vergil Chițac declara ca nu va irosi banii pentru beculețe, in condițiile in care prioritațile…