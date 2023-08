Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Romaniei a ajuns la turul 3 național, unde competiția incepe sa propuna și meciuri tari, cu miza (echipele caștigatoare din acest tur vor incasa cate 1.500 de euro), cele doua formații din Prahova ajunse in aceasta faza avand misiuni extrem de dificile, ambele primind din partea FRF la ”distribuire”…

- Potrivit anuntului oficial, din acest sezon, Andrei Prepelița este antrenorul Gloriei Buzau. Echipa din Crang si “creirele luminate” care conduc Clubul, vor sa spele rusinea nereusitei dins ezonul trecut si sa incerce din nou provovarea in Superliga, fara a mai trec eprin emotiile Barajului din play-off…

- Partida dintre CS Mioveni și Gloria Buzau s-a incheiat cu o remiza, scor 0-0, in prima etapa din Liga 2. .Atat CS Mioveni, cat și Gloria Buzau s-au schimbat mult in aceasta vara, inclusiv la nivelul bancii tehnice, și sunt in fața unui nou inceput. CS Mioveni este antrenata de Constantin Schumbacher,…

- Sambata, 12 august, echipa de fotbal Unirea Dej va intalni, in deplasare, formația CSC 1599 Șelimbar. Partida din a doua etapa a Ligii 2 se va disputa, cu incepere de la ora 11, pe Stadionul Magura din Cisnadie, la aproximativ 10 kilometri distanța de Sibiu. Inaintea acestei confruntari, dejenii antrenați…

- CS Mioveni debuteaza in noul sezon de Liga 2 contra celor de la Gloria Buzau, marți, acasa, de la ora 18:30. Formația din Mioveni spera, chiar daca va da peste o favorita la promovare, sa iși faca jocul și sa reușeasca, la finalul intalnirii, sa ia și cele trei puncte. «Este prima etapa, dar incepem…

- Gloria Buzau incepe acest sezon cu Andrei Prepelița pe banca și cu o echipa schimbata aproape in totalitate. 5 jucatori a mai gasit Prepelița la formația pe care a preluat-o in aceasta vara! „Am incercat sa aduc jucatori pe care ii cunosc, cu care am lucrat, tocmai pentru a-mi fi mai ușor, ei cunoscandu-ma…

- In prima etapa a noului sezon de Liga 2, care va incepe sambata, 5 august, FC Arges va juca in deplasare cu Viitorul Pandurii Targu Jiu. Partida este programata de la ora 11:00, pe stadionul ”Municipal Constantina Dita” din Targu Jiu. Meciul va fi transmis in direct de Digi Sport și Prima Sport. Alexandru…

- Astazi, echipa lui Andrei Prepelița va avea primul test in fața propriilor suporteri, intr-un amical cu FC Bacau, formație de Liga a III-a. Partida este programata sa inceapa la ora 19:00, iar accesul publicului pe stadionul din Crang este gratuit. Intre timp, Gloria Buzau a mai facut o achiziție. Este…