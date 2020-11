Azi este marcata Ziua Veteranilor din Teatrele de Operatii!

Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Zilei Veteranilor, in București și in garnizoanele in care exista unitați militare ce au executat misiuni in teatrele de operații vor fi organizate miercuri, 11 noiembrie, ceremonii militare și religioase in format restrans, informaza MApN. In Capitala, de la ora 10.45, la Monumentul Eroilor…

- Ceremonii militare si religioase in format restrans vor avea loc miercuri, de Ziua Veteranilor, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare ce au executat misiuni in teatrele de operatii, informeaza MApN. In Capitala, de la ora 10,45, la Monumentul Eroilor cazuti in…

- La data de 11 noiembrie este marcata Ziua Veteranilor. Anul acesta, la Monumentul Eroilor cazuti in Teatrele de Operatii si pe teritoriul Romaniei din Capitala, ceremonia se va desfasura fara public.Cu prilejul Zilei Veteranilor, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare ce au…

- Ziarul Unirea MAINE| ”Ziua Veteranilor din teatrele de operații”, marcata la Alba Iulia. Slujba religioasa și depuneri de coroane și jerbe la Cimitirul Eroilor Ziua Veteranilor din teatrele de operații va fi marcata miercuri, 11 noiembrie 2020, și la Alba Iulia. Incepand cu ora 10.30, la Cimitirul Eroilor…

- Ziua Nationala a Bicicletei va putea fi marcata in fiecare oras prin organizarea de programe si manifestari educative, de actiuni voluntare, cu caracter social sau sportiv. Evenimentele au ca scop informarea si constientizarea beneficiilor oferite de mersul pe bicicleta. Citeste si O profesoara…

- O chestiune care ține de cutume și de orgoliile aferente unui statut privilegiat chiar și dupa moarte, a fost rezolvata, dupa 4 ani, de instanța de judecata. Povestea, inedita de altfel, și de uzura psihica pentru toate parțile implicate, a inceput cu un eveniment nefericit, in anul 2016: decesul soției…

- Tribunalul Mehedinti, instanta care judeca procesul de insolventa al SC Termo Craiova a respins planul de reorganizare a societatii. Solutia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Totodata judecatorul sindic a data un nou termen, 18.01.2021. Furnizorul de caldura al orasului, SC Termo Craiova…

- Incepand cu anul 2005, Ziua Diplomatiei Romane s a sarbatorit la 1 septembrie, se arata pe site ul www.mae.ro. Aceasta zi este marcata pentru omagierea traditiei diplomatice romanesti si pentru stimularea activitatii Corpului diplomatic si consular al Romaniei. An de an, in luna septembrie, este sarbatorita…