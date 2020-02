Azi este judecat, la Tribunalul din Catania, un comandant de nava roman. Acuzatiile sunt grave. SLN il apara

Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei navigatori care au lucrat pe șantiere din China au ajuns acasa, in Romania, in noaptea de sambata spre duminica, anunța Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN). Inca un marinar a cerut repatrierea.Reprezentanții SLN au anunțat, duminica, pe pagina de Facebook, faptul ca cei trei navigatori…

- Un barbat de 43 de ani, rezident intr-o localitate de langa Venetia si care lucreaza ca sofer pe camion in regiunea Veneto, este cercetat penal de autoritatile italiene pentru defaimare agravata si risca sa ajunga la inchisoare.

- Un șofer roman de TIR, stabilit in Italia, este cercetat pentru 'defaimare grava', dupa ce a lasat un comentariu la o postare de pe Facebook. The post Sofer roman de TIR, cercetat in Italia pentru un comentariu pe Facebook appeared first on Renasterea banateana .

- In urma cu putin timp, pe pagina de Facebook a Sindicatului Liber al Navigatorilor a aparut o postare referitoare la comandantul Tanase Adrian Florin. Iata continutul integral al postarii: "In urma demersurilor facute de SLN ITF si impactului mediatic din tara dar si din zona Catania, la termenul din…

- Vasile Geambazi, nepotul lui George Becali, a declarat, marți, la ieșirea de la audierea de la sediul DNA, ca acuzațiile din dosar sunt de spalare de bani, precizand ca "daca statul roman are bani negri inseamna ca am spalat banii negri".Intrebat, la ieșirea de la DNA, daca este vorba despre…

- Un atac pirateresc n Golful Mexic de luni seara 11.11.2019 asupra navei Remas pavilion Italia care aproviziona platformele petroliere din zon , a jefuit echipajul, a l sat doi navigatori r niti si nava devastat , potrivit Sindicatului Liberal al Navigatorilor. "Nu este primul astfel de incident n zon…