Stiri pe aceeasi tema

- Adormirea Maicii Domnului este praznuita pe 15 august. Despre aceasta sarbatoare nu gasim informații in Sfintele Evanghelii, ci numai in Tradiția Bisericii. Potrivit acestei Traditii, Maica Domnului a fost inștiințata printr-un inger de mutarea ei din aceasta viața: „Acestea zice Fiul tau: Vremea este…

- Crestinii praznuiesc duminica Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai mari sarbatori din an. Maica Domnului este si ocrotitoarea marinarilor. De aceasta zi sunt legate traditii, obiceiuri si superstitii, care pot fi intalnite si astazi in diverse zone ale tarii. Gradul…

- Creștinii marcheaza la 15 august Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai mari sarbatori din an, cand, potrivit traditiei Bisericii, Maica Domnului a fost inaltata la Cer de Fiul sau, Mantuitorul Iisus Hristos. De aceasta zi se leaga multe traditii, obiceiuri si superstitii.…

- In fiecare an, pe 15 august, sarbatorim Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta popular ca Sfanta Maria Mare. Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari sarbatori creștine din an, este considerata ziua care desparte lunile calduroase de cele reci. Tot pe 15 august, este sarbatorita Ziua Marinei,…

- In fiecare an, pe 15 august, sarbatorim Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta popular ca Sfanta Maria Mare. Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari sarbatori creștine din an, este considerata ziua care desparte lunile calduroase de cele reci. Tot pe 15 august, este sarbatorita Ziua Marinei,…

- Credinciosii ortodocsi, dar si cei romano- si greco-catolici praznuiesc in fi ecare an, la 15 august, Adormirea Maicii Domnului, sarbatoarea numita in popor si Sfanta Maria Mare. Este vorba despre cea mai veche dintre cele inchinate Sfintei Fecioare, dar marturii... The post Postul Adormirii Maicii…

- Solstițiul de vara 2021 marcheaza una dintre cele mai importante sarbatori din Romania. Ce sunt Sanzienele sau Dragaica și ce anume celebreaza romanii in datele de 21 și 24 iunie. Ce sa nu faci in aceste zile pentru a nu atrage energiile negative de partea ta. Solstițiul de vara și Sanzienele – tradiții…