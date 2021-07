Stiri pe aceeasi tema

- Produsele din plastic de unica folosinta nu mai pot fi vandute in UE de astazi insa inca se afla pe rafturile din Romania si sunt la mare cautare fata de cele fabricate din lemn. Romania a avut la dispozitie doi ani ca sa transpuna in legislatia interna Directiva UE privind interzicerea unor produse…

- Directiva europeana privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului intra in vigoare din data de 3 iulie 2021, astfel incat baloanele, paharele, farfuriile, tacamurile de unica folosinta, paiele sau betisoarele de urechi nu vor mai putea fi puse pe piata.

- Directiva europeana privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului intra in vigoare din data de 3 iulie 2021, astfel incat farfuriile, tacamurile de unica folosinta, paiele sau betisoarele de urechi nu vor mai putea fi puse pe piata. In cazul Romaniei, momentan, Directiva (UE)…

- MAINE: Produsele din plastic de unica folosinta nu mai pot fi vandute in UE. Ce se intampla in Romania Farfuriile, tacamurile de unica folosinta, paiele sau betisoarele de urechi nu vor mai putea fi puse pe piata, incepand de sambata, 3 iulie. In cazul Romaniei, momentan, Directiva (UE) 2019/904 privind…

- Directiva europeana privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului intra in vigoare din data de 3 iulie 2021, astfel incat farfuriile, tacamurile de unica folosinta, paiele sau betisoarele de urechi nu vor mai putea fi puse pe piata. In cazul Romaniei, momentan, Directiva (UE)…

- Comisia Europeana a decis sa reduca poluarea prin interzicerea vanzarii in magazine a produselor din plastic, de unica folosința in toate statele membre. Prin aceasta inițiativa, oficialii europeni iși doresc sa reduca impactul pe care il are plasticul asupra mediului și sa incurajeze reciclarea. Și…

- Multe produse de unica folosinta din plastic, cum sunt paiele pentru baut sau betisoarele pentru urechi, nu mai pot fi produse in Uniunea Europeana de luna viitoare, iar pungile din plastic usoare urmeaza sa fie retrase din circulatie din 2022, spune Angela Merkel, anunta Agerpres. Oamenii vor constata…

- Incepand cu data de 3 iulie, in UE se va aplica Directiva privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului, iar unele dintre acestea, precum farfurii și tacamuri de unica folosința, paie sau bețișoare de urechi, nu vor mai putea fi puse pe piața in statele membre, a explicat, intr-un…