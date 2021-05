Maraton de vaccinare pe faleza Cazinoului din Constanta (galerie foto)

Constantenii si turistii sunt asteptati sambata sau duminica in Portul Tomis Zona On plonge unde, in autobuzul supraetajat colantat cu insemnele Capitalei Tineretului, se deruleaza "Maratonul de vaccinare anti Covid 19 Testare Hepatita C.Persoanele care doresc… [citeste mai departe]