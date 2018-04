Stiri pe aceeasi tema

- In credinta populara se zice ca atunci cand broastele canta pentru prima data, Sfantul Gheorghe ia cheile de la Samedru (Sfantul Dumitru) si deschide portile naturii catre viata. In unele zone, in ziua de Sf. Gheorghe, barbatul pune ramuri verzi la stalpii portilor, la ferestre si usi, la…

- An de an, in ziua de 23 aprilie este praznuit Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruinta, unul dintre cei mai venerati sfinti din lumea crestina. Numele sau provine din limba greaca Gheorghios si in traducere inseamna agricultor. Sfantul Mare Mucenic Gheorghe s a nascut in Cappadocia, intr…

- In fiecare an, la 23 aprilie, credincioșii il praznuiesc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruința. Sfantul Gheorghe s-a nascut in Capadocia, din parinți creștini. A urmat cariera militara și a ajuns comandant in armata imparatului Dioclețian. VEZI: MESAJE de Sfantul Gheorghe: Urari…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintit Mc. Ianuarie, episcop de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra imparateasa (Harti) Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Ianuarie si cei impreuna cu el; Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei. Harti Sarbatori religioase…

- Aceste trei mucenite, Agapia, Irina si Hionia, erau surori si au trait pe vremea imparatului Diocletian (284-305), in partile Tesalonicului. Parintii lor erau pagani, dar ele isi inchinasera viata lui Hristos, ca si invatatorul lor, Sfantul preot Zoil. Fiind prinse cele trei surori, au fost aduse ...

- Acesti sfinti au trait pe vremea imparatului Diocletian (284-305). Mucenicul Agapie era barbat cinstit si incercat intre crestini si slavit pentru nevointa sa cea purtatoare de chinuri, pentru ca de multe ori aratase mare indrazneala in marturisirea lui Hristos printre pagani. El a facut ...

- Creștinii il praznuiesc in fiecare an, pe 15 martie, pe Sfantul Agapie și pe cei șapte mucenici. Daca faca rugaciunea aceasta, pe 15 martie, atunci vei regasi pacea și bucuria. Sfinții mucenici au trait pe vremea imparatului Dioclețian și au avut foarte mult de suferit, in numele credinței. Pentru ca…

