- Sfantul Haralambie a fost episcop in Cetatea Magneziei, din Asia Mica, Turcia de astazi, in vremea imparatului Septimu Sever (193-211). Cand Sfantul Haralambie a implinit varsta de 113 ani a fost supus la diverse chinuri pentru ca nu a lepadat credinta in Hristos. Potrivit traditiei, in timpul torturilor,…

- Trei cutremure au avut loc noaptea trecuta, in decurs de doar cinci ore, in zonele seismice Vrancea și Fagaraș-Campulung. Cel mai puternic seism a avut magnitudinea de 3.8 pe Richter și s-a produs la o adancime de 106 kilometri. Primul cutremur s-a produs pe 3 februarie, la 00:02:49 (ora locala a Romaniei),…

- Primul cutremur, ora 2:49 - In ziua de 03 Februarie 2021 la ora 00:02:49 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 121km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 49km N de Ploiesti, 59km SE de Brasov, 103km…

- In Romania au fost raportate miercuri 4.424 cazuri noi coronavirus, iar 88 de romani au murit, potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 ani. Pana astazi, 13 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 681.392 de cazuri de persoane…

- Pana astazi, 12 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 676.968 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 605.045 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.697 cazuri noi…

- Județul Timiș a inregistrat peste 300 de cazuri de ieri și pana astazi, iar Ilfovul și Cluj se apropie și ele de acest prag. Astfel, in Timiș au ieșit pozitive la testul COVID-19 - 306 persoane, alte 290 in județul Ilfov, in vreme ce 289 de oameni au primit raspuns pozitiv la testare, in județul Cluj. Distribuția…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 4.881 cazuri noi de infectare cu coronavirus și 96 de decese. Pana astazi, 8 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 663.799 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 595.007…

- Clasamentul Universitaților din Romania 2020 a fost publicat in aceasta dimineața de Asociația Ad Astra a cercetatorilor romani din țara și strainatate. In acest top se afla și Universitatea din Craiova care este pe locul 11 dar și Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova, care este pe locul…