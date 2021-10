Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Mare Mucenic Dimitrie este cinstit pe data de 26 octombrie. A trait in timpul imparasilor Diocletian (284-305) si Maximian (286-305). Din viata sa, inscrisa in Sinaxare, aflam ca a fost fiul prefectului din Tesalonic. Dupa moartea tatalui sau a fost numit guvernator al Tesalonicului. Tinand…

- Episcopul vicar Damaschin Dorneanul a resfințit duminica biserica satului Deia din Suceava, conform Basilica.ro. Potrivit obiceiului, la intrarea in sat, ierarhul a fost intampinat de o caleașca și de calareți imbracați in costume populare. La biserica, Preasfinția Sa a fost primit cu paine…

- Claudia Patrașcanu se afla inca in plin proces de divorț cu Gabi Badalau, pentru custodia celor doi baieți și pare ca lucrurile nu se vor rezolva așa ușor. Artista marturisește ca ar face orice sa scape de situația in care se afle. Ba mai mult, ar putea sa renunțe și la sume importante de bani. „Partajul…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat miercuri ca 77,5% dintre parinții elevilor, chestionați de minister, au declarat ca nu intenționeaza sa iși vaccineze copiii. „Am centralizat 290.000 de...

- Vești bune pentru parinți! Și anul acesta, parinții care stau acasa cu copiii lor, in cazul in care cei mici fac școala online, primesc 75% din salariu, conform deciziei emise de Guvernul Romaniei. Cu toate acestea, parinții care sunt nevoiți sa ramana acasa din cauza trecerii la invațamantul online…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, începând de luni, spitalele cu paturi, care au în structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, pot asigura asistenta medicala pentru însotitorii care sunt cazuri suspecte si cazuri confirmate de COVID-19. …

- Copiii care au pierdut un parinte in urma atacurilor teroriste asupra Turnurilor Gemene din New York, din 11 septembrie 2001, duc pe umeri o povara grea. Dincolo de durerea pe care o poarta in suflet, trebuie sa faca fața intrebarilor curioase și imaginilor omniprezente ale dezastrului care le-a ucis…

- Tehnicianul celor de la PAOK Salonic a povestit pentru Libertatea cum o stare de emoție generala a cuprins intreaga republica elena, dupa declanșarea incendiilor care devasteaza zona Atenei. De la 500 km distanța, departe de foc, Lucescu jr privește stupefiat la televizor cum flacarile distrug totul.…