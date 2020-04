Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cui ii spunem „La mulți ani!” de Sfantul Gheorghe: Nume care se serbeaza in ziua Sfantului Mare Mucenic, purtatorul de biruința Cui ii spunem „La mulți ani!” de Sfantul Gheorghe: Nume care se serbeaza in ziua Sfantului Mare Mucenic, purtatorul de biruința Credincioșii il sarbatoresc pe…

- Sfantul Mucenic Gheorghe a fost ofiter superior in garda imperiala, insa pentru ca a refuzat porunca imparatului Diocletian de a se inchina zeilor pagani, a fost supus la felurite chinuri. Chinurile la care a fost supus si rabdarea lor pana la moarte, il fac pe Sfantul Gheorghe un "Mare Mucenic" al…

- Ziarul Unirea MESAJE de Sfantul Gheorghe: URARI și FELICITARI pentru cei dragi care iși sarbatoresc onomastica MESAJE de Sfantul Gheorghe: URARI și FELICITARI de Sf Gheorghe pentru cei dragi care iși sarbatoresc onomastica Creștinii il sarbatoresc in acest an pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe in data…

- MESAJE SFANTUL GHEORGHE 2020. In fiecare an, pe 23 aprilie, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta. Peste 900.000 de romani, care poarta numele de Gheorghe, Gheorghita, George sau Georgeta si alte nume derivate isi serbeaza ziua numelui in aceasta data. Cu…

- Sarbatoare mare in familia lui Catrinel Menghia! Fetita ei a implinit un anisor. Acest eveniment important nu avea cum sa treaca fara sa fie celebrat, astfel ca, parintii micutei i-au pregatit o surpriza de proportii. Iata ce mesaj i-a transmis vedeta Carolinei!

- Sarbatoare mare pentru credinciosi! Anual, la aceasta data, in calendarul ortodox sunt praznuiti mai multi Sfinti importanti, de care fiecare bun crestin trebuie sa stie. Iata care sunt acestia!

- Sarbatoare de zile mari la implinirea a 79 de ani de la nașterea celui care a fost unul din cei mai mari actori romani. Ștefan Iordache. El a fost sarbatorit cu fast de Primaria Sectorului 5 in frunte cu primarul Daniel Florea printr-un spectacol cu inima dedicat actorului. La evenimentul…

- Ziua de 3 februarie reprezinta un motiv de bucurie pentru fiecare bun crestin. Anual, la aceasta data, in calendarul ortodox sunt praznuiti mai multi Sfinti importanti, despre care fiecare credincios trebuie sa stie.