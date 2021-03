Stiri pe aceeasi tema

- Mai este foarte puțin timp și incepe Postul Paștelui sau Postul Mare, așa cum ii mai spun creștinii. Timp de 40 de zile, de pe 15 martie pana pe 1 mai, cei care țin la tradiții nu mai au voie sa manance produse care provin de la pasari ori animale. Pe data de 7 martie […] Source

- Se apropie cu pași repezi ziua de 14 martie adica ziua Lasatului Secului de branza, dupa care imediat incepe Postul Paștelui 2021. Legat de aceasta sfanta zi exista multe tradiții și obiceiuri despre care va vorbim in randurile urmatoare.

- CHIȘINAU, 3 mart – Sputnik. In 2020, salariul mediu brut in Moldova a ajuns la 8.107,5 lei/lunar, in valori nominale. Datele respective au fost prezintate de Biroului Național de Statistica. Daca ținem cont ca in 2020 am avut cel mai scazut nivel al inflației de la independența incoace, atunci salariul…

- PSD intenționeaza sa depuna o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu. „Oamenii politici, cand au de-a face cu sanatatea romanilor si cu viata noastra, sa-si asume responsabilitate clara politic. Am ajuns in situatia aberanta in care ministrul Sanatatii spune ca nu are incredere…

- Marko Hietala, basistul și compozitorul Nightwish, a anunțat ca se retrage din trupa care l-a facut celebru. Intr-un mesaj pentru fani, artistul vorbește despre deziluzie și „depresia cronica” pentru a motiva decizia sa, scrie Loudermusic.com. Intr-o postare publicata pe rețelele de socializare, Hietala…

- Procurorii croați au deschis o ancheta dupa cutremurul puternic care a avut loc recent in Petrinja, Croația. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca neglijența și corupția sunt cauze ale distrugerilor provocate de seismul care a avut loc langa Zagreb. Procuratura croata anti-coruptie a deschis o…

- S-a format aglomerație pe majoritatea partiilor de pe Valea Prahovei. In prima zi din an zeci de turiști s-au gandit sa faca o plimbare cu telegondola. Oamenii așteapta la cozi de zeci de persoane. In Muntii Bucegi stratul de zapada masoara cateva zeci de centimetri, iar temperaturile sunt sub zero…

- Ca in fiecare an romanii au ales sa petreaca Revelionul la munte. Petrecerile tematice se vor termina insa la 11 noaptea, ceea ce inseamna ca practic cea mai buna varianta este inchirierea unei cabane sau a unei pensiuni. In localurile unde se vor ține petreceri distracția se va incheia la ora 23.00.…