- 31 iulie: Lasata Secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Obiceiuri in ultima zi dinaintea Postului Sfintei Maria Anul acesta, pe 31 iulie, Biserica Ortodoxa a randuit Lasata Secului pentru inceputul Postului Sfintei Marii sau Postul Adormirii Maicii Domnului. Creștinii ortodocși sarbatoresc…

- Lasata Secului pentru postul Adormirii Maicii Domnului se sarbatorește, an de an, in data de 31 iulie. Aceasta zi este o zi de sarbatoare extrem de importanta pentru creștinii ortodocși. In aceasta zi sfanta, conform tradiției vechi, nu ai voie sa faci anumite lucruri. Iata ce nu este bine sa faci in…

- Astazi, 22 iulie, in calendarul ortodox este praznuita Sfanta Mironosița și intocmai cu Apostolii Maria Magdalena. Sfanta Maria, cea numita Magdalena, a fost ucenița și mironosița lui Hristos cea dintai și cea mai mare decat toate mironosițele și purtatoarele de mir.

- Credințele populare ne spun ca dupa aceasta zi, plantele de leac iși pierd din putere, iar oamenii care nu sarbatoresc Sanzienele risca sa se imbolnaveasca. Buzoienii sarbatoresc IA la Galeriile de Arta din Buzau, la Muzeul „Octavian Moșescu” din Ramnicu Sarat și la Muzeul „Timpul Omului” din Ținutul…

- In a doua zi de Rusalii, Biserica ortodoxa si greco-catolica praznuieste pe Sfantul Duh, a treia persoana a Sfintei Treimi. Se pare ca aceasta denumire a fost data sub influenta catolica. La catolici, Sfanta Treime e sarbatorita in prima Duminica dupa Rusalii. In calendarele celorlalte Biserici Ortodoxe,…

- In fiecare an, la 50 de zile de la Sfintele Pasti, se sarbatoresc Rusaliile. Este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, cunoscuta drept Duminica Cincizecimii sau a Pogorarii Sfantului Duh. E ziua in care, ascultand cuvintele Sfantului Apostol Petru, aproape 3.000 de oameni s-au convertit pe…

- In orașul Pecica au avut loc astazi o serie de manifestari dedicate atat Zilei Eroilor cat și marii sarbatori creștine a Inalțarii Domnului. „Creștinii ortodocși și greco-catolici sarbatoresc astazi Inalțarea Domnului, cunoscuta in popor și sub denumirea de Ispas. Am luat parte la liturghiile festive…