Azi e grevă în școli Majoritatea angajaților din sistemul de invațamant preuniversitar organizeaza astazi greva de avertisment, ca forma de protest fața de hotararea Guvernului de a reduce majorararile salariale din Educație de la 16 la 4%. Cei mai mulți membri de sindicat, dar și alți salariați din sistemul de invațamant preuniversitar vor sista activitatea , astazi, intre orele 11:00 și 13:00. “Noi estimam ca vor participa la protest peste 175.000 de angajați. Daca la momentul la care am realizat referendumul au semnat circa 60% dintre membrii de sindicat, acum, avem samnale ca ne apropiem de 80%, din cauza nemulțumirilor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

