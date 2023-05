Azi … despre mămăligă ! Inainte ca porumbul sa fie introdus in Europa in secolul al 16-lea, mamaliga a fost facuta din faina de mei, care era deja tipica romanilor care au numit-o „pulmentum”! Potrivit unui savant maghiar, porumbul a fost adus in Romania, in Timișoara, Banat, in 1692 … Și astfel mamaliga din mei a fost treptat inlocuita de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

