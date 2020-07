Azi, comedie la Grădina de Vară a Ateneului Iesenii se vor putea bucura de intamplarile amuzante prezentate de actorii Ateneului de la ora 20.00. Astfel, cei prezenti vor putea afla cum isi pot pune vecinii la punct, dar si ce trebuie sa faca pentru a-si putea „proteja" presurile din fata usilor. Dar mai ales, cum pot tilui cea mai crunta razbunare, implicand totodata in poveste si un doctor, o asistenta, un fotograf si un avocat. Biletele pot fi achizitionate on-line, de pe site-ul www.ateneui (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

