AZI. Ce trebuie să faci să atragi belșugul! In calendarul creștin ortodox, astazi este sarbatoarea Floriilor. In unele sate mureșene, de Florii satenii agata pe ramurile pomilor fructiferi, pe butucii vitei-de-vie, pe stupi si la ferestre ramuri de salcie sfintite. In felul acesta, toti membrii familiei se vor bucura de prosperitate si vor fi feriti de probleme de sanatate. Mai mult, pe ogoare si in […]

- Pe 24 aprilie, cu o zi inainte de sarbatoarea Floriilor, credinciosii praznuiesc Sambata lui Lazar, sarbatoare care aminteste de minunea pe care a facut-o Hristos inainte de patima Sa mantuitoare: l-a inviat pe Lazar la patru zile de la moarte.

