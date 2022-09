Regina Elisabeta a II-a va fi inhumata luni, la ora locala 19:30 (21:30, ora Romaniei), intr-o ceremonie privata, in Capela St George’s a Castelului Windsor, la periferia de vest a Londrei, in urma unor funeralii de stat luni dimineata, transmite News.ro. Funeraliile de stat, primele de la moartea lui Winston Churchill, in 1965, urmeaza sa aiba loc luni, la ora 12.00, la Abatia Westminster, in prezenta a peste 2.000 de invitati, inclusiv sute de demnitari straini si capete incoronate. Portile Westminster Hall se vor inchide pentru public la ora 06:30, pentru ca sicriul reginei sa fie pregatit…