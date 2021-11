Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca tragerea la sorți pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei va avea loc luni, 8 noiembrie, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe canalul de YouTube FRF TV. Universitatea Craiova, Sepsi, Chindia FC Argeș și FC Voluntari sunt echipele din Liga…

- Casa Fotbalului gazduiește luni, 8 noiembrie, de la ora 16:00, tragerea la sorți a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, ediția 2021-2022. Evenimentul va fi transmis in direct pe YouTube FRF TV.O echipa din Liga a III-a, ACSO Filiași, doua din Liga a II-a, FC Buzau și Politehnica Timișoara, și alte…

- Marți, 5 septembrie, de la ora 15.30, sediul FRF va gazdui tragerea la sorți a optimilor de finala din Cupa Romaniei la fotbal, ediția 2021-2022. Tragerea la sorți va fi transmisa in direct pe YouTube FRF TV și Facebook FRF. La faza optimilor de finala participa toate echipele calificate din faza saisprezecimilor,…

- Faza șaisprezecimilor Cupei Romaniei, ediția 2021-2022, s-a incheiat joi seara. Implicit, se cunosc cele 16 echipe calificate in faza optimilor de finala, dar și componența celor doua urne pe baza carora se va face tragerea la sorți pentru stabilirea urmatoarelor jocuri. Momentan, FRF nu a anunțat cand…

- Dan Petrescu nu a fost deloc suparat pe rezultatul reușit de CFR Cluj la Craiova, dar a avut un mesaj clar pentru șefii fotbalului românesc. „Bursucul” a fost nemulțumit de modul în care s-a efectuat tragerea la sorți și de faptul ca a fost nevoit sa joace cu una dintre cele…

- BUCUREȘTI. Azi, a avut loc tragerea la sorți a 16-milor de finala a Cupei Romaniei la fotbal. UTA a fost plasata in Urna A, iar acest lucru a ajutat-o sa dea peste un adversar abordabil, in speța ACSO Filiași, echipa de Liga a III-a.

- Azi, la Casa Fotbalului, are loc tragerea la sorți a 16-imilor Cupei Romaniei. Tragerea va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe contul de Youtube al FRF. Echipele din Liga 1 vor intra azi in urne pentru tragerea la sorți a 16-imilor Cupei Romaniei. Acestea vor fi grupate in doua urne. In prima se…

- Tragerea la sorți a programului Cupei Romaniei a avut loc ieri, 25 august, la Focșani, in Sala de ședințe a Consiliului Județean Programul primului tur al Cupei Romaniei la baschet masculin, ediția 2021-2022 a fost stabilit, ieri la Focșani, in Sala de ședințe a Consiliului Județean, unde…