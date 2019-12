Stiri pe aceeasi tema

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Au trecut 30 de ani de la Revoluție, cea mai sangeroasa revolta anticomunista din fostele state ale blocului sovietic. Romania a parcurs un drum dificil, de la statul socialist “multilateral dezvoltat” la democrația in continua schimbare in care ne zbatem de 30 de…

- Nu demnitari, nu vedete. Nici decupați din cartea de istorie, dar nici spectatori abulici. La 30 de ani de la caderea unei utopii, iata poveștile necenzurate și neromanțate a 7 romani care au acceptat sa povesteasca sincer cum și-au petrecut Revoluția.

- Timisoara, anul 30 de libertate Pe 18 decembrie 1989, la Timisoara, tinerii ies pentru prima data în strada ca sa strige împotriva regimului comunist si împotriva lui Nicolae Ceausescu. Orasul încerca sa-si revina cu greu dupa macelul din ajun, soldat cu zeci…

- "Unul dintre cei multi care au inteles in '89 ca o tara nu se poate construi de oameni care stau deoparte, Calin Nemes, a avut atunci curajul sa-i priveasca in ochi pe cei care au venit sa inabuse Revolutia in sange. Ca el au fost, in acele zile, zeci de mii de oameni intai in Timisoara, apoi in Bucuresti,…

- Trei evenimente, depuneri de coroane in Piața Unrii, lansarea „Tramvaiului Libertații” și un nou termen in Procesul Comuniștilor, au marcat, sambata la Iași, data de 14 decembrie 1989, cand in capitala Moldovei ar fi trebuit sa inceapa Revoluția.In 14 decembrie 1989, in Piața Unirii din Iași…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata seara, la spectacolul 'Libertate 89',organizat la Timisoara de Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) pentru a marca implinirea a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, ca in urma cu trei decenii foarte multi nu credeau…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea, aflat in inchisoare, unde ispașește o pedeapsa de trei ani și jumatate pentru fapte de corupție, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. In mesajul sau, postat duminica seara pe pagina sa de Facebook, Dragnea spune ca de dragul țarii a „sacrificat tot”,…

- In volumul „Decembrie 1989 – Strigat pentru adevar”, fostii angajati ai Departamentului Securitatii Statului prezinta varianta lor despre evenimentele petrecute in Romania in urma cu 30 de ani.