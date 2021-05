AZI. Accident pe autostrada A3 din Mureș! In aceasta dupa-amiaza, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda-Borș, au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe A3, in zona localitații Chețani. Deplasați la fața locului, din primele cercetari efectuate, la km 27, pe sensul de mers Chețani-Ungheni, polițiștii au stabilit faptul ca in eveniment a fost implicat un singur autoturism, […] Sursa articolului: AZI. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda – Borș au fost sesizați duminica, 23 mai, in jurul orei 14.00, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Autostrada A3, in zona localitații Chețani."Deplasați la fața locului, din primele cercetari efectuate, la kilometrul 27, pe sensul de mers…

- O mașina inmatriculata in județul Alba a fost implicata intr-un accident rutier petrecut duminica dupa-amiaza pe autostrada A3 Chețani-Tg Mureș. Potrivit IPJ Mureș, in jurul orei 14.00, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda-Borș, au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment…

- In aceasta dupa-amiaza, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN15 E60, in localitatea Hadareni, comuna Chețani din județul Mureș, cu implicarea unui pieton. Deplasați la fața locului, din primele cercetari efectuate, la km. 22+400 m, polițiștii au constatat…

- Un motoclist a fost accidentat grav, in aceasta dupa-amiaza, in urma unui accident produs pe bulevardul 1 Dec. 1918 din Tg.Mureș. Are detalii purtatorul de cuvant al IPJ Mureș, Emanuela Farcaș: Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca s-a produs o coliziune intre un autoturism, condus…

- Astazi, polițiștii din Mureș au fost sesizați ca in localitatea Magherani un caine ar fi legat de un autoturism și transportat in acest mod. La fața locului, s-au deplasat polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, pentru stabilirea situației de fapt. In urma verificarilor, a fost identificata…

- Astazi, polițiștii mureseni au fost sesizați cu privire la faptul ca, in Magherani, un caine ar fi legat de un autoturism și transportat in acest mod. La fața locului, s-au deplasat polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, precizeaza IPJ Mureș. In urma verificarilor, a fost identificata persoana…

- Polițiștii locali din Tauții Magherauș au spart o petrecere in aceasta seara la un restaurant din Cicarlau. In jurul orei 19:30, aceștia au fost informați ca in incinta unui restaurant din Cicarlau, ar fi in plina desfașurare un eveniment privat. Ajunși la restaurantul cu pricina, polițiștii au constatat…

- Bebelusul de 6 luni a fost gasit in afara masinii rasturnate in localitatea Chibed, din judetul Mures. Politistii suspecteaza ca acesta nu era asigurat intr-un scaun special pentru copii, asa cum cere legea.