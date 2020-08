Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara un Tir incarcat cu alimente a pararsit partea carosabila și a avariat doua locuințe in localitatea Albești. Nu sunt victime incarcerate, intervin pompierii de la Detașamentul de Pompieri Sighișoara, transmite ISU Mureș. Circulația este blocata pe un sens de mers pe direcția Sighșoara…

- In aceasta dupa-amiaza, in localitatea Șincai Fanațe, județul Mureș, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un utilaj agricol. La fața locului u intervenit pompierii militari de de la punctul de lucru Raciu, Detașamentul Targu Mureș. Accidentul s-a soldat cu patru victime,…

- In aceasta dupa-amiaza, un copac cazut pe DN15, in zona localitații Rastolița, județul Mureș, blocheaza circulația pe ambele sensuri de mers. La fața locului intervin pompierii militari de la Punctul de Lucru Deda, transmite ISU Mureș. Sursa articolului: ATENȚIE, șoferi! Un copac cazut pe carosabil,…

- Astazi, in zona localitații Ungheni, la ieșirea spre Cerghid, județul Mureș, a avut loc un grav accident de circulație in care doua autoturisme au intrat in coliziune, unul dintre ele ieșind in afara parții carosabile. In urma accidentului au rezultat doua victime, ambele avand nevoie de intervenția…

- In urma cu puțin timp, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, pe DN13 E60, in localitatea Vanatori, cu implicarea a doua vehicule. Din primele cercetari efectuate la fața locului, la km. 105+700 m, se pare ca un barbat, de 66 de ani, din județul Ilfov, in timp ce conducea…

- In aceasta dimineața, pe DJ 151, in zona localitații Balda, Sarmașu județul Mureș, a avut loc grav accident de circulație in care un autoturism a ajuns in șanțul de pe marginea carosabilului. In urma accidentului au rezultat cinci victime, toate aflate in autoturism, trei incadrate cod galben și doua…

- In aceasta dupa-amiaza, in zona localitații Pietriș – Deda, județul Mureș, a avut loc un grav acident de circulație in care doua autoturisme au intrat in coliziune, soldat cu trei victime. Din primele informații, in urma impactului violent dintre cele doua mașini, una dintre ele s-a rasturnat pe o parte,…

- In aceasta seara, pe DN13, intre localitațile Valenii și Acațari, județul Mureș, a avut loc un accident rutier in care un autotren incarcat cu lemn s-a rasturnat pe marginea carosabilului. Conform primelor informații, in acest caz nu ar fi existat victime ranite grav. Circulația in zona a fost ingreunata.…