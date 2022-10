Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa partiala de Soare poate fi observata și in Romania - cel mai devreme a inceput in nord-vestul țarii, la ora 12:20, iar cel mai tarziu in sud-est, la ora 12:28. Fenomenul poate fi observat numai cu filtre speciale: filtru de sudura foarte inchis la culoare sau filtru Mylar.

