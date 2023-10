Azerbaidjanul l-a arestat pe fostul lider separatist Arayik Harutiunyan / Ce acuze grave i se aduc

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat in Las Vegas pentru uciderea rapperului Tupac Shakur, care a fost impușcat mortal in 1996. Starul a fost impușcat la varsta de 25 de ani, in timp ce era pasager intr-un BMW negru oprit la semafor pe o strada din apropierea Las Veg

- Fost premier din Karabah, controversat miliardar si filantrop, a fost arestat de fortele azere in timp ce incerca sa fuga in ArmeniaArmeanul Ruben Vardanian, fost prim-ministru in Nagorno-Karabah, o regiune separatista apartinand Azerbaidjanului, dar locuita de o majoritate de etnici armeni, a fost…

- Etnicii armeni din regiunea separatista Nagorno-Karabah au acceptat, miercuri, 20 septembrie, o propunere a Rusiei de incetare a focului, la 24 de ore dupa ce Azerbaidjanul a inceput o ofensiva pentru a prelua controlul asupra enclavei , soldata cu zeci de morti si sute de raniti, informeaza Reuters…

- Prim-ministrul Armeniei a declarat ca politica țarii sale de a se baza exclusiv pe Rusia pentru a-i garanta securitatea a fost o greșeala strategica, deoarece Moscova nu a fost capabila sa ofere rezultate și este in curs de a-și reduce rolul in regiune.Intr-un interviu acordat ziarului italian La…

- Directorul unei agentii imobiliare din Iran a fost arestat si acuzat de ”aducere atingere valorilor morale” dupa ce a vandut un apartament unui caine - un animal considerat ”impur” in Iran, dar a carui detinere nu este interzisa prin lege -, anunta politia, relateaza AFPAutoritatile au lansat o ancheta…

- La data de 22 iulie 2023, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au dispus reținerea, pentru 24 de ore a unui barbat, de 33 de ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal și lovire sau alte violențe . Acesta a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile…

- Un responsabil din enclava Nagorno-Karabah a cerut joi Rusiei sa autorizeze circulatia pe singura ruta care leaga aceasta regiune separatista a Azerbaidjanului cu populatie majoritar armeana de Armenia, relateaza AFP.

