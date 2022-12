Stiri pe aceeasi tema

- Japonia si Statele Unite au efectuat vineri un exercitiu militar comun deasupra Marii Japoniei in urma tirului cu racheta balistica intercontinentala (ICBM) al Coreei de Nord, a anuntat Ministerul Apararii de la Tokyo, potrivit AFP. Statul Major sud-coreean anuntase in cursul diminetii ca „a detectat…

- Ministerul Apararii din Azerbaidjan a anunțat ca a intreprins masuri de raspuns la deschiderile de foc din partea Forțelor Armate ale Armeniei. Despre acest lucru a anunțat serviciul de presa al Ministerului Apararii din Azerbaidjan. "Pe 6 noiembrie, de la 19:35 (18:35 ora Moscovei) pina la 21:50 (20:50…

- Fortele ruse au instalat sisteme de razboi electronic pe acoperisul cladirii care adaposteste reactorul nr.5 de la centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei), care din luna martie se afla sub controlul Moscovei, a anuntat marti seara Directia principala de informatii de pe langa Ministerul Apararii…

- Aviatia rusa a inceput sa patruleze frontierele Uniunii Statale pe care Rusia o are cu Belarus, in cadrul gruparii regionale de forte, creata de ambele tari pentru a contracara ''amenintarile Occidentului'', a informat joi Ministerul Apararii din Belarus, citat de EFE si Reuters, transmite Agerpres.…

- Submarinele rusești cu propulsie nucleara au tras, vineri, rachete de croaziera in Arctica, in cadrul unor exerciții militare de testare a gradului de pregatire pentru un eventual conflict in apele sale nordice, a anunțat Ministerul Apararii, citat de Reu

- Ministerul Apararii din Azerbaidjan a ținut o ședința de informare cu privire la provocarea pe scara larga comisa de forțele armate armene la 12 septembrie, relateaza News.az. Șeful serviciului de presa al Ministerului Apararii, locotenent-colonelul Anar Eyvazov, a vorbit in cadrul briefingului. A.…

- Oficialii turci au declarat ca incidentul a avut loc intr-o regiune unde Turcia desfașura o operațiune transfrontaliera. Pana in acest moment, nu se știe numarul victimelor din randul irakienilor.Turcia face regulat diferite operațiuni militare in Irak ca parte a ofensivei impotriva Partidului Muncitorilor…