- Cercetarile sunt in curs de desfasurare in Azerbaidjan pentru a crea un vaccin intern impotriva coronavirusului, a scris Ramin Bayramli, presedintele Consiliului Uniunii de Management a Unitatilor Teritoriale Medicale (TABIB), pe Twitter. “Dupa multi ani, cercetarile in domeniul structurii celulare…

- Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg a primit marti prima doza a unui vaccin impotriva maladiei COVID-19, informeaza DPA. "Sunt extrem de recunoscatoare si de privilegiata ca traiesc intr-o parte a lumii in care pot deja sa ma vaccinez", a declarat tanara suedeza in varsta de…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca dezvolta o doza de rapel Covid-19 care vizeaza varianta delta, extrem de transmisibila, care este deja forma dominanta a bolii in Statele Unite. CITEȘTE ȘI: Intalnire, la IJJ Arges, cu responsabilii de ordine si siguranta ai cluburilor sportive din judetul Arges…

- "Imi face placere sa anunt donarea a 500.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson (Republicii) Moldova. Aceasta livrare consolideaza angajamentul Statelor Unite de a invinge pandemia covid-19 la nivel mondial si de a ajuta (Republica) Moldova", anunta intr-un mesaj postat pe Twitter secretarul de Stat…

- Israelienii care sufera de disfunctii ale sistemului imunitar vor fi eligibili de acum inainte pentru a primi o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat duminica ministrul sanatatii, Nitzan Horowitz, transmite dpa.

- „Speranța exista și trebuie spus ca aceste vaccinuri impotriva COVID-19 au fost dezvoltate pornind tocmai de la cercetari care se faceau pentru acest vaccin impotriva cancerului. Cercetarile erau setate pe aceasta direcție, dar aparand aceasta criza a COVID-19, ea a dus la dezvoltarea acestor vaccinuri…

- Compania Pfizer a anunțat ca efectueaza in prezent un studiu de evaluare a sigurantei unei a treia doze de vaccin anti-Covid, care ar putea sa fie eficienta impotriva variantei Delta, tulpina ce se transmite de doua ori mai rapid.