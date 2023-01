Stiri pe aceeasi tema

Azerbaidjanul intentioneaza sa majoreze usor exporturile sale de gaze naturale spre Europa, in 2023, a afirmat presedintele tarii, Ilham Aliyev, in conditiile in care Bruxelles-ul cauta sa inlocuiasca livrarile de energie, in scadere, din Rusia, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu (PNL), a avansat marți, in cadrul unei dezbateri a Parlamentului European reunit la Strasbourg, pe tema blocarii aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen, o posibila manevra de raspuns a guvernelor de la București și Sofia.

Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat joi, inainte de Consiliul Schengen, unde se discuta despre aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Schengen, ca se asteapta la o atmosfera „dinamica", aluzie la negocieri intense, dar crede ca va exista o decizie in cele din…

Pentru anul viitor, in depozitele de fructe vor ramane doar cateva mii de tone de struguri de masa din recolta anului 2022, estimeaza experții.

Romania asigura, in acest moment, peste 90% din necesarul de electricitate al Republicii Moldova, a declarat ministrul de externe, Bogdan Aurescu, la un post de televiziune, conform Rador.

Romania asigura Republicii Moldova in acest moment peste 90% din necesarul de consum de energie electrica, a declarat sambata ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, la Digi 24, anunța Agerpres.

Pediatra Bistra Kamburova, de la o maternitate din centrul Bulgariei, constata dupa 37 de ani de cariera ca numarul de nou-nascuti continua sa scada; acum, sub supravegherea ei sunt doar opt patuturi ocupate.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, spune ca Gazprom a cerut preț de piață in timpul negocierii contractului pentru livrarea gazelor naturale rusești pentru R. Moldova.