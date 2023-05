Asta inseamna mai mult decat consumul anual de gaz al Slovaciei. Pana la 5 miliarde de metri cubi suplimentari de gaze naturale ar putea fi furnizate in fiecare an Europei Centrale și de Est din Azerbaidjan, a anunțat ministrul interimar al Economiei, Karel Hirman. El a vorbit in legatura cu un memorandum de ințelegere semnat marți, 25 aprilie, intre operatorii de sisteme de transport de gaze din Bulgaria, Romania, Ungaria, Azerbaidjan și Slovacia, scrie spectator.sme.sk.

"Prin conductele de gaz care exista deja intre țarile noastre - adica din Turcia, prin Bulgaria, Romania și Ungaria pana…