Azerbaidjanul ameninţă că atacă Armenia pentru a recâştiga Nagorno-Karabah Fortele armate azere, conform comunicatului, "vor utiliza fara ezitare dreptul la forta pentru eliberarea teritoriilor ocupate", facand referire la enclava Nagorno-Karabah si cele sapte regiuni azere controlate partial de armata armeana in calitate de asa-numita "zona de securitate". "Masurile pe care le vom lua vor fi mai energice si mai devastatoare decat cele din 2015, 2016 si 2018", a declarat Ministerul Apararii, in legatura cu cele mai recente escaladari ale tensiunilor in regiune. Conflictul din Nagorno-Karabah: Un obuz lansat de fortele armene a cazut in Iran Cu… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

