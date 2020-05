Stiri pe aceeasi tema

- SUA au trimis in Columbia o unitate a fortelor speciale de lupta impotriva traficului de droguri, operatiune ce vizeaza guvernul lui Nicolas Maduro in Venezuela, acuzat ca ar avea o intelegere cu traficantii de droguri, au anuntat miercuri surse oficiale, informeaza joi AFP. Contingentul de Asistenta…

- Descinderi in forța in Sintești, miercuri, la mai multe persoane banuite ca ard ilegal tone de deșeuri de plastic și polueaza toata zona. La fața locului au intervenit jandarmii, dar și cei de la Garda de Mediu, scrie G4media.Un numar de peste 140 de polițiști și 40 de comisari ai Garzii de Mediu Ilfov…

- Flota de nord a Rusiei urmareste un grup de nave americane si britanice care au intrat luni dimineata in Marea Barents (Oceanul Arctic), a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de Interfax, transmite Reuters.Fortele navale ale SUA au afirmat, anterior in cursul zilei, ca patru nave de-ale…

- Ministerul Apararii al SUA se asteapta ca epidemia mondiala de coronavirus sa intarzie programele sale majore de arme cu aproximativ trei luni, a declarat luni cel mai important cumparator de arme al Pentagonului, citat de dpa. Ellen Lord, subsecretar de stat in Ministerul Apararii, responsabila de…

- Fermierii din Regatul Unit, Germania și Canada folosesc zboruri charter pentru a aduce mii de lucratori sezonieri, pe fondul pandemiei de coronavirus care amenința furnizarea de forța de munca, relateaza CNN, potrivit MEDIAFAX.Fermierii din Regatul Unit, Germania și Canada folosesc zboruri…

- Anul acesta, in luna februarie, s au implinit 97 de ani de la nasterea marelui istoric si armenolog Suren Kolangian. Continuator al lui H.Dj. Siruni, el a desfasurat o activitate bogata in Armenia, unde s a stabilit si a lucrat ca cercetator la renumita biblioteca Madenataran. A fost onorat cu premiul…

- Armata ceha a anuntat marti ca si-a retras cei 30 de soldati aflati in misiune in Irak din motive de securitate si raspandire a noului coronavirus, noteaza AFP."Un Airbus A-319 militar cu 30 de soldati ai armatei cehe venind din Irak a aterizat marti seara pe aeroportul (militar) Praga-Kbely",…

- Parlamentul bulgar a votat o decizie care permite desfasurarea armatei pe strazi pentru a ajuta la punerea in aplicare a masurilor de combatere a coronavirusului, cu un mandat de a folosi forta fizica in cazul in care aceasta este absolut necesar.Fortele armate vor fi mobilizate pentru a ajuta autoritatile…