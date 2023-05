Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt responsabil rus a afirmat sambata ca o racheta balistica ucraineana a fost doborata deasupra Peninsulei Crimeea anexate, un eveniment rar intr-un moment in care se profileaza o viitoare contraofensiva a fortelor ucrainene, informeaza AFP. CITESTE SI BREAKING NEWS Surpriza la mitingul AUR:…

- Grupuri din Ucraina au incercat sa atace cu drone sediul Presedintiei Rusiei, au anuntat miercuri autoritatile ruse, denuntand un "act terorist", in contextul conflictului militar izbucnit prin invazia militara rusa.

- Cum a fost prins un hoț care a incercat sa dea o lovitura la o casa din Sebeș. A fost trimis in judecata pentru tentativa de furt Un barbat a fost trimis in judecata pentru tentativa de furt calificat, dupa ce a intrat intr-o casa din Sebeș, dar a fost surpins de o femeie și a ieșit in graba. In data…

- Intrat in vizorul procurorilor anticorupție, un director al Direcției Control Reprezentanțe Teritoriale și Comunicare din cadrul Agenției Domeniile Statului (A.D.S.) a fost arestat preventiv, dupa ce fusese reținut. DNA-ul il acuza pe Marius Ionel Nuța de trafic de influența. Și anume ca ar fi pretins…

- Abraham Bravo Segura, in varsta de 42 de ani, din Huston, SUA, a fost arestat și acuzat de rapire, dupa ce a ținut mai mulți ani captiva o femeie de 32 de ani intr-un loc in care era„ puțin probabil sa fie gasita”, potrivit plangerii penale formulate in acest caz, informeaza ABC News . Femeia a fost…

- Zeci de tinere au fost transferate la spitale din provinciile Hamedan (vest), Zanjan si din Azerbaidjanul istoric (nord-vest), Fars (sud) si Alborz (nord), au relatat agentiile Tasnim si Meh, potrivit AFP, citata de News.ro.Din cate se pare, in prezent, starea generala de sanatate a acestor eleve, care…