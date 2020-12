Azerbaidjanul a preluat controlul asupra districtului Lachin, vecin cu Nagorno-Karabah

Fortele azere si-au anuntat intrarea marti in districtul Lachin, al treilea si ultimul retrocedat de Armenia, vecin cu Nagorno-Karabah, in conformitate cu acordul pentru incetarea ostilitatilor semnat la 9 noiembrie sub patronaj rus, noteaza AFP. "Unitati ale armatei azere au intrat la 1 decembrie in districtul Lachin", a indicat Ministrul Apararii de la Baku intr-un comunicat. Este ultimul din cele trei districte pe care Armenia s-a angajat sa le redea Azerbaidjanului conform acordului de incetare a focului de la 9 noiembrie. Districtul Lachin, ca si Aghdam retrocedat la 20 noiembrie si Kalbajar…