Stiri pe aceeasi tema

- FARA centrale individuale in blocurile noi. Specialist: „Sa nu-și mai puna centrala pe gaz, pe termen mediu și lung vor avea de pierdut” FARA centrale individuale in blocurile noi. Specialist: „Sa nu-și mai puna centrala pe gaz, pe termen mediu și lung vor avea de pierdut” La finalul anului 2021, Tanczos…

- Unitatile de invatamant, institutiile publice si de cultura apartinand municipalitatii, iluminatul public si semaforizarea din Brasov au trecut pe consum de energie electrica verde 100%, orasul fiind, conform primarului Allen Coliban, primul municipiu care are energie 100% regenerabila pentru urmatorul…

- Alimentarea instituțiilor din subordinea Primariei Brașov, a iluminatului public, semaforizarii și domeniului schiabil este asigurata in totalitate cu energie provenita din surse regenerabile, a anunțat luni primaria. Conform autoritaților locale, incepand cu ultimul trimestru al acestui an,…

- Energia verde este viitorul. La aceasta concluzie au ajuns experții de la summit-ul pentru clima desfașurat recent in Scoția. Una dintre soluții ar fi inlocuirea combustibilului fosil cu hidrogen. Dobrogea ar putea deveni o regiune importanta din Europa Centrala și de Est pentru producerea de hidrogen…

- Romania va exporta energie in Europa dupa ce vor intra in funcțiune noile centrale nucleare. Romania va primi din partea Statelor Unite cea mai noua tehnologie nucleara civila. Tehnologia americana permite construirea de reactoare nucleare de mici dimensiuni. O discuție pe acest subiect s-a purtat,…

- Transnistria primește gazul rusesc in cantitați suficiente, iar Centrala termoelectrica de la Cuciurgan, dupa rezolvarea problemei cu "combustibilul albastru", intenționeaza sa creasca producția de energie electrica. Despre acest lucru a anunțat luni, 1 noiembrie, președintele nerecunoscutei PMN, Vadim…

- Alocarile financiare europene pe obiectivele climatice in Romania sunt de 20 de miliarde de euro, iar in acest context trebuie sa ne aliniem la tendinte, sa intelegem ca vor fi favorizate investitiile verzi, cel putin in energie regenerabila, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Sorin…

- Germania planuiește sa atenueze presiunea asupra consumatorilor in urma creșterii facturilor la energie prin reducerea cu 43%, anul viitor, a suprataxei care ajuta la finanțarea investițiilor in energie regenerabila, au declarat joi surse din industrie și guvernamentale pentru Reuters. Suprataxa…