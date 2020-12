Azerbaidjan şi Armenia au început un schimb de prizonieri Azerbaidjanul si Armenia au anuntat luni demararea unui proces de schimb de prizonieri, la mai mult de o luna dupa acordul ce a incheiat sase saptamani de lupte ucigase intre cele doua tari pentru controlul asupra Nagorno-Karabah, regiune azera populata majoritar de armeni, informeaza France Presse.



In urma negocierilor cu partea armeana, cu participarea organizatiilor internationale si a comandamentului fortelor ruse de mentinere a pacii, s-a ajuns la un acord privind schimbul de prizonieri si ostatici pe principiul ''toti contra tuturor'', a anuntat intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

