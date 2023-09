Azerbaidjan pentru pace Baku iși reafirma disponibilitatea pentru dialog și negocieri cu Erevan pe baza egalitații și a respectului reciproc pentru interesele legitime ale celor doua țari, in ciuda tuturor provocarilor serioase care decurg din poziția distructiva a Armeniei, a declarat ministrul azer de externe Ceyhun Bayramov in timpul dezbaterii generale din cadrul celei de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU. “Credem in continuare cu tarie in existența unei oportunitați istorice atat pentru Azerbaidjan, cat și pentru Armenia de a stabili relații de prietenie și vecinatate și de a trai pașnic ca doua state suverane… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ultima ora: Azerbaidjanul a prezentat condițiile de pace in fața delegației armeneNegocierile de la Evlah pot conduce la incheierea tratatului de pace dintre Baku și Erevan, proiectul tratatului a fost deja transmis Armeniei, a declarat astazi, la postul de televiziune Sky News Arabia, reprezentantul…

- Mii de protestatari s-au adunat miercuri in capitala Armeniei pentru a denunta ceea ce ei considera ca este un esec al guvernului de la Erevan de a-i sprijini pe etnicii armeni din Karabah, dupa ce regiunea separatista a fost fortata de Azerbaidjan sa se predea intr-un mod umilitor, in urma unor confruntari…

- Ministerul Apararii din Azerbaidjan a anunțat demararea unor masuri antiteroriste locale in Karabah. "Pentru a asigura prevederile declarației trilaterale [a liderilor Azerbaidjanului, Armeniei și Rusiei din 9 noiembrie 2020], pentru a suprima provocarile pe scara larga in regiunea economica Karabah,…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca nu recunoaste asa-zisele "alegeri prezidentiale" din regiunea Karabah, reiterand sustinerea deplina pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Azerbaidjanului, in frontierele sale recunoscute international, informeaza un comunicat al MAE transmis…

- Armenia impiedica dialogul dintre autoritațile centrale ale Azerbaidjanului și localnicii de origine armeana din Karabah, a declarat ministrul azer de Externe Ceyhun Bayramov in timpul discursului sau la conferința șefilor misiunilor diplomatice organizata in Ungaria. Ministrul a declarat ca Armenia…

- Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, se teme ca Baku poate incerca sa formuleze fața de Erevan pretenții teritoriale dupa semnarea tratatului de pace, noteaza Rador.Dupa cum a afirmat Pașinian intr-un interviu acordat postului e televiziune Euronews, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev,…

- Campioana Romaniei, Farul Constanta, sustine joi, 3 august 2023, mansa secunda din turul doi preliminar al competitiei europene Conference League, in deplasare, la Erevan, contra campioanei Armeniei, FC Urartu.In tur, la Ovidiu, Farul a castigat, scor 3 2 2 2 , golul victoriei venind in minutul 90 5…

- In tur, la Ovidiu, Farul a castigat, scor 3 2 2 2 , golul victoriei venind in minutul 90 5 Campioana Romaniei, Farul Constanta, sustine joi, 3 august 2023, mansa secunda din turul doi preliminar al competitiei europene Conference League, in deplasare, la Erevan, contra campioanei Armeniei, FC Urartu.…