Misiunea OSCE de monitorizare a alegerilor legislative anticipate din Azerbaidjan a exprimat indoieli cu privire la 'onestitatea' scrutinului, castigat de partidul la putere si la care opozitia a obtinut doar un mandat, informeaza AFP si dpa.



'Incalcari semnificative ale procedurii la numararea (voturilor) si inscrierea (rezultatelor) in tabele suscita indoieli in privinta onestitatii rezultatelor', arata OSCE intr-un comunicat emis luni.



Partidul la putere Yeni Azerbaidjan (Noul Azerbaidjan) a obtinut 6 de locuri in parlament din totalul de 125, dupa numararea…