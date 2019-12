Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii britanici au aprobat marti legislatia ce permite premierului Boris Johnson sa convoace alegeri parlamentare anticipate la 12 decembrie, transmit AFP, DPA si EFE. Textul a fost adoptat cu o majoritate covarsitoare de 438 de voturi pentru (20 impotriva) in Camera Comunelor, care anterior respinsese…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a declarat joi seara ca va propune Parlamentului organizarea de alegeri anticipate in data de 12 decembrie, in efortul de a depași criza Brexit, relateaza Mediafax. Boris Johnson a declarat ca proiectul de acord Brexit va reajunge sa fie dezbatut in Camera Comunelor…

- Partidul Laburist britanic a confirmat, joi seara, ca va accepta convocarea alegerilor parlamentare anticipate în cazul în care Guvernul Boris Johnson exclude ideea unui Brexit fara acord si daca Uniunea Europeana accepta amânarea.Partidul Laburist va sustine motiunea de convocare…

- Presedintele peruan, Martin Vizcarra, a anuntat luni dizolvarea parlamentului, dominat de opozitie, si organizarea de alegeri anticipate, pe fondul crizei institutionale, transmite AFP. "Am decis sa dizolv Congresul si sa convoc alegeri legislative", a declarat Martin Vizcarra intr-un…

- Barna a reafirmat ca din punctul de vedere al Aliantei USR-PLUS motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila ar trebui depusa cat mai repede, iar semnarea de catre opozitie a pactului pentru anticipate ar grabi strangerea celor 233 de semnaturi de la parlamentari necesare pentru votarea motiunii.…

- Deputatii britanici au administrat marti o noua infrangere usturatoare premierului Boris Johnson refuzand inca o data sa declanseze alegeri legislative anticipate, inainte ca Parlamentul sa fie suspendat pana la 14 octombrie, doua saptamani doar inainte de data prevazuta pentru Brexit, noteaza AFP.…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, luni, ca vrea ca, daca va fi ales președinte al Romaniei, primul act pe care sa il demareze sa fie dizolvarea Parlamentului. Liderul USR a prezentat și un plan pentru acest demers.„Pentru asta este pactul pentru anticipate pe care l-am propus azi. Trebuie…

- Guvernul condus de Boris Johnson va suspenda Parlamentul la finalul ședinței de luni, dupa ce va incerca sa obțina din nou convocarea de alegeri anticipate, a declarat purtatorul de cuvant al premierului britanic, potrivit CNN. Purtatorul de cuvant a adaugat ca suspendarea Parlamentului va…