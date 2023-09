Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai saturat de concediile clasice? Vara la mare, fie in țara, fie in strainatate, iarna la munte, iar ciclul se repeta. Atat marea, cat și muntele au farmecul lor, dar avem nevoie, din cand in cand, de experiențe complet noi, experiențe care ne pot ajuta in cautarile personale. Cea mai grea incercare…

- Astazi are loc un eveniment cu fast in showbiz-ul de la noi! Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, se casatoresc! Chiar in aceste momente, cei doi se afla la starea civila, unde are loc marele eveniment din viața artistei, iar SpyNews.ro va ține la curent cu toate informațiile despre cea mai importanta…

- Actorul Dragoș Bucur nu se lauda cu mașini de lux și haine scumpe, el apare in primul episod pubicat pe vlogul sau numit „Rurality Show” in haine lejere și cu cizme de caiciuc, conducand un tractor pe teren accidentat.

- Nicoleta Nuca a vorbit sincer și deschis despre viața de cuplu. Artista ne-a dezvaluit cum este ea acasa, dincolo se scena și de lumina reflectoarelor. Dar, ne-a povestit și ce o scoate cel mai tare din minți. Cantareața vorbește despre motivele care duc la conflictele din cuplu.

- Zi importanta pentru Maria Simion și Alexandru Niculae, barbatul alaturi de care designerul traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. Cei doi indragostiți s-au casatorit. In urma cu puțin timp au spus cel mai important “DA” din viața lor, iar Maria Simion a fost cea care a facut publice…

- SCANDAL intr-o familie din comuna Ighiu: Femeie de 37 de ani, batuta de partenerul de viața SCANDAL intr-o familie din comuna Ighiu, unde o femeie de 37 de ani a fost batuta de partenerul de viața. Barbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu. La data de 24 august 2023, in jurul…

- Venirea pe Insula Iubirii in calitate de ispita a fost una de bun augur pentru Vlad Ghermanescu, tanarul care imediat s-a adaptat provocarii de pe insula și s-a facut remarcat prin felul sau pozitiv, dar și prin energia buna pe care a transmit-o. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Vlad ne spune cum…

- Jo și Juno sunt mai fericiți ca niciodata, iar cei doi au planuri mari impreuna. Dupa ce s-au impacat, Juno și Jo și-au exprimat sentimentele printr-o piesa care a ajuns in trending. Jo a marturisit mai multe detalii in exclusivitate pentru Antena Stars despre cum se imparte intre cariera și viața personala.