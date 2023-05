Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce zvonurile au spus ca cei doi ar avea o relație, Catalin Cazacu a spus lucrurilor pe nume! Prezentatorul TV a dezvaluit ce legatura are cu Denise Rifai și ce se intampla, de fapt, intre cei doi. Așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, Catalin Cazacu a fost mai sincer ca niciodata, in exclusivitate…

- Dupa o lunga perioada in care nu a mai vorbit și nu a mai dat nicio declarație, cantareața Dodo a decis sa vorbeasca cu reporterii Spynews.ro despre toate acuzațiile care i-au fost aduse chiar de catre fostul ei iubit, tatal copilului sau. Artista lamurește cum sta situația de fapt și iata ce spune…

- Cosmina Adam, fosta asistenta de la Acces Direct, e in culmea fericirii, asta dupa ce in urma cu o zi, chiar de Paște, aceasta s-a logodit cu partenerul ei de viața cu care formeaza un cuplu de 4 luni. Cantareața de muzica populara ne-a povestit cum s-a intamplat momentul, dar ne-a dat detalii și despre…

- Annes este o cantareața de succes, insa norocul sau se vede mai ales in viața sentimentala! Cantareața are o relație fericita și iubește de 26 de ani același barbat, alaturi de care s-a mutat in casa visurilor lor. Pentru ca mulți doar viseaza la o astfel de relație, Annes și-a dezvaluit secretul.

- Claudia Patrașcanu face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa ce instanța i-a dat dreptate in procesul de ieri pe care l-a avut cu Bianca Dragușanu, la Judecatoria Constanța. Ce spune cantareața despre victoria impotriva celei care a dat-o in judecata.

- Roxana Buzoiu s-a desparțit de iubitul ei, dupa doi ani de relație. In exclusivitate, in emisiunea Xtra Night Show, aceasta a vorbit despre separarea de barbatul alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste. Care au fost motivele care i-au facut sa mearga pe drumuri separate.

- Sorana Darcle s-a desparțit anul trecut de iubitul ei cu care avea o relație de 4 ani. Cei doi au decis sa se separe și sa mearga pe drumuri diferite in viața, insa acum soarele a rasarit din nou pe strada cantareței de la A.S.I.A. Artista are o noua relație și e foarte fericita, iar noi avem primele…