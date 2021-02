Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Wilmer Valderrama (40 de ani), celebru pentru rolul din serialul “That ’70s Show”, și logodnica lui, modelul Amanda Pacheco (28 de ani), au devenit parinți pentru prima data. Modelul a adus pe lume o fetița sanatoasa in urma cu o saptamana, pe data de 15 februarie 2021, iar acum, cuplul a publicat…

- Alina Bita (28 de ani) a fost gasita fara suflare in casa ei din Cerda, regiunea Palermo, langa fetita ei de 11 luni. Suspectii au fost condamnati la inchisoare pe viata la trei ani dupa ce au comis oribila fapta.

- Criptomoneda Bitcoin a atins sambata nivelul record de 25.022 dolari pe platforma de tranzactionare Bitstamp. La inceputul anului se tranzactiona la nivelul de 8.000 de dolari, iar in primavara, cand a izbucnit pandemia de coronavirus, a scazut la 4.000 de dolari. In toamna, moneda s-a apreciat semnificativ,…

- Anul trecut povesteam tot aici, in Unica (mulțumesc pentru gazduire intre pagini de peste un an jumatate deja), cat de mult cred in Craciun și mai toate motivele aveau legatura cu „impreuna”. Oare cum o sa facem sa fim impreuna anul acesta? Tehnologia poate ne va ajuta un strop – parca vad cum mancam…

- Legenda echipei de baschet Boston Celtics, K.C. Jones, de 12 ori ori campion NBA ca jucator si antrenor, a încetat din viata, vineri, la 88 de ani."Familia Celtics deplânge pierderea lui K.C. Jones, a carui cariera si viata au fost remarcabile. El a demonstrat ca poti fi si un concurent…

- Marele fotbalist Diego Armando Maradona a murit pe 25 noiembrie, la varsta de 60 de ani, din cauza unui atac de cord si a fost inmormantat a doua zi intr-un cimitir din Buenos Aires. O instanța din Argentina a oprit planurile de incinerare și a anunțat miercuri ca trupul lui Maradona ”trebuie conservat”…

- Desparțirea dintre Laura Andreșan și Grasu XXL (pe numele real Dragoș Nechifor) i-a surprins pe toți intr-un mod neplacut. Nimeni nu se aștepta ca dupa o relație de 13 ani, cei doi sa divorțeze. Laura și Dragoș au fost mereu foarte discreți cu privire le viața lor personala și și-au trait povestea de…

- Agentia de rating Standard & Poor’s a mentinut ratingul Romaniei la „BBB minus /A-3”, precum si perspectiva negativa asupra economiei. S&P se asteapta ca economia Romaniei sa se contracteze cu 5,2% in 2020 si deficitul bugetar sa se adanceasca la 9,2% din PIB. Anul viitor agentia se asteapta la o crestere…