- Iranul a acuzat joi Israelul si servicii de informatii occidentale de complot pentru a declansa un razboi civil in Republica Islamica, marcata de unele din cele mai ample proteste antiguvernamentale de la revolutia din 1979, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Cativa agenti ai serviciilor de informatii franceze au fost arestati in Iran in legatura cu protestele din aceasta tara, a declarat ministrul de interne, Ahmad Vahidi, miercuri la televiziunea de stat de la Teheran, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Regimul fundamentalist din Iran a condamnat la moarte inca trei oameni pentru ca au participat la protestele izbucnite dupa uciderea cu salbaticie a Mahsei Amini de catre așa-zisa „poliție a moralitații”.

- Iranul a declarat ca patru prizonieri au fost ucisi si 61 au fost raniti in incendiul produs cu o zi mai devreme la inchisoarea Evin din Teheran, televiziunea de stat difuzand duminica un videoclip potrivit caruia in unitate a revenit calmul, transmite Reuters. Incendiul de la renumita inchisoare Evin…

- Protestele declansate de moartea unei tinere aflate in custodia politiei au continuat duminica in Iran, sfidand represiunea autoritatilor, un grup pentru drepturile omului anuntand ca cel putin 185 de persoane, inclusiv copii, au fost ucise in urma demonstratiilor, anunta Iran Human Rights, potrivit…

- Decesul tinerei Mahsa Amini in arestul politiei a fost legat de o afectiune cerebrala si nu a fost provocat de lovituri, arata un raport medical publicat vineri de legistii iranieni, citat de AFP si Reuters, scrie Agerpres. Amini a fost arestata pentru ca nu s-a imbracat așa cum cere legea islamica…

- Liderul Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a reacționat pentru prima oara la protestele masive care dureaza deja de doua saptamani, izbucnite dupa uciderea tinerei Mahsa Amini, omorata in bataie de poliția moralitații, scrie BBC. Dictatorul iranian a dat vina pe SUA și pe Israel pentru proteste…