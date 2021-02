Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a cerut Uniunii Europene sa medieze intre Iran si Statele Unite pentru a salva acordul nuclear iranian, intr-un interviu acordat luni CNN International, informeaza AFP si Reuters preluat de agerpres. 'In mod clar, poate exista un mecanism fie pentru…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a postat joi pe Twitter o imagine care pare sa îl înfațișeze pe fostul președinte american Donald Trump alaturi de un text care conține cuvântul „razbunare”, relateaza The Hill.Postarea lui Khamenei include o…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani si-a exprimat joi increderea ca presedintele american ales Joe Biden va relua angajamentele americane in cadrul acordului asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras SUA, informeaza AFP. "Nu am nicio indoiala ca perseverenta poporului…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani si-a exprimat joi increderea ca presedintele american ales Joe Biden va relua angajamentele americane in cadrul acordului asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras SUA, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Nu am nicio indoiala ca perseverenta…

- Liderul de la Kremlin a recunoscut victoria lui Joe Biden doar dupa ce aceasta a fost confirmata, luni, de Colegiul Electoral al SUA, scriu AFP și Moscow Times. Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat…

- Presedintele american ales Joe Biden a afirmat pentru The New York Times (NYT) ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump si-a retras tara, informeaza AFP.…

- Presedintele ales american Joe Biden declara intr-un interviu acordat cotidianului The New York Times (NYT) ca vrea sa angajeze rapid noi negocieri cu Iranul, ”in consultare” cu aliatii Washingtonului, insa numai dupa revenirea Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian,…

- Iranul isi va aplica automat angajamentele in domeniul nuclear daca viitoarea administratie americana a democratului Joe Biden va ridica sanctiunile impuse Teheranului de catre Washington din 2018, a declarat ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif intr-un interviu publicat miercuri si…