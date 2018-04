Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a facut apel la tarile musulmane sa se uneasca impotriva SUA, spunand ca Teheranul nu va ceda niciodata ''intimidarii'', a relatat joi televiziunea de stat, citat de Reuters. ''Natiunea iraniana a rezistat cu succes tentativelor…

- Donald Trump si Emmanuel Macron au vorbit marti despre dorinta lor de a se ajunge la un "nou" acord cu Iranul, constatand dezacordul lor in privinta textului actual privind programul nuclear al Republicii Islamice, care pare mai fragilizat ca niciodata, comenteaza AFP. Presedintele american si omologul…

- Iranul va relua "cu fermitate" activitatea de imbogatire a uraniului daca Washingtonul rupe acordul privind programul nuclear al Republicii Islamice asa cum ameninta presedintele Donald Trump, a avertizat sambata ministrul iranian de externe, Javad Zarif, citat de AFP. Citește și: Departamentul…

- Timpul nu exista per se, fiind relativ la persoana care il percepe. Evenimentele nu se succed. Noi suntem cei care trecem pe langa ele! Cu cat ne luptam mai mult sa le ințelegem, cu atat mai profund ne scufundam in vastitatea necunoscutului. Creatura numita om exista in doua lumi: una vizibila și alta…

- Ministrul Afacerilor Externe din Siria a declarat ca a sesizat ONU, cerand condamnarea actiunilor americane la nivel international. El a descris atacul ca „o crima de razboi si o crima impotriva umanitatii” si a precizat ca SUA sustin terorismul. Si Rusia a reactionat. "Incidentul arata…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum „statul paralel”. „Mi-e greu sa cred ca si-a declarat independenta”, a declarat Ponta, la un post de televiziune. „Daca Grindeanu…