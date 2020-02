Axios.com: Reuniune secretă SUA-Israel-Emiratele Arabe Unite, pentru contracararea Iranului Administratia Donald Trump a organizat în decembrie 2019 o reuniune secreta cu lideri din Israel si Emiratele Arabe Unite pentru adoptarea unor masuri comune de contracarare a Iranului, afirma surse citate de site-ul de stiri Axios.com. Reuniunea secreta a fost propusa de Jared Kushner, ginerele presedintelui SUA Donald Trump si consilier prezidential pentru Afaceri Politice, citeaza Mediafax. Reuniunea secreta s-a desfasurat pe 17 decembrie 2019 la Casa Alba. Din echipa Statelor Unite au facut parte inclusiv Robert O'Brien, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

